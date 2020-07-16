乾杯集團正式宣布進軍線上零售市場，推出自有電商平台「乾杯超市」，於即(7/16)日正式開站，集結乾杯出品、專攻肉品專業，把「Kanpai @ Home乾杯美味延伸到自家餐桌」，提供便利的網購服務。

歡慶開站，乾杯集團於8月15日前祭出三重優惠，第一重「入會禮」加入會員即贈送100點入會禮，消費滿千即可使用，每點可線上折抵1元；第二重「滿額贈品」消費滿3,000元加贈西班牙Bellota伊比利豬肋條300g，價值499元；第三重「8點開搶」每日晚上8點，開搶優惠價999元「MB8+澳洲和牛肋眼牛排300g」，限量10組，原價1,459元，只要68折即可帶回家。

乾杯集團表示，後疫情時代餐飲外送市場依然高溫、生鮮電商崛起，顯示使用網路購買餐點、生鮮食材已成為消費者飲食習慣，為了順應市場改變，乾杯集團鎖定線上頂級生鮮市場，推出自有電商平台「乾杯超市」，仰賴自身為肉品進口商，與日本首屈一指的肉品進口公司「日?物?株式?社」合作，掌握市場珍稀肉品來源，縮短產銷流程、大宗進貨的採購優勢與專業的日籍料理團隊，得以提供具有價格優勢的頂級生鮮肉品，以及旗下餐飲品牌的美味食品，強勢進軍線上生鮮市場，開創營收新動能。

乾杯集團董事長 平出莊司表示：「不怕變，只怕不變，大膽嘗試各種可能，期盼乾杯超商成為消費者購買頂級肉的第一選擇。」乾杯集團事業發展核心圍繞著肉品專業，市場定位脫不開「頂級肉品、好品質」，從餐飲起家，以頂級和牛在餐飲市場闖出連鎖燒肉龍頭的地位，於2017年正式跨足肉品B2B外販事業，變身為全台最大澳洲和牛肉品進口商，至今成立自有電商平台「乾杯超市」增加生鮮電商角色，宣告進入B2C零售市場。

生鮮品牌「和牛物產」專注於「世界高端且珍稀的生鮮肉品」，嚴選來自宮崎、山形、鳥取、鹿兒島A5日本和牛、MB8+澳洲和牛、全美第一領導品牌Greater Omaha的Prime等級牛肉、西班牙Bellota伊比利豬等頂級食材，仰賴肉品進口商的採購優勢，得以用Outlet的價格購買到精品般的頂級肉品，以及市場少見的稀有部位、燒肉店規格肉品，所有肉品為牧場產地直送，經過高規格肉品處理技術，安心安全送到每一個消費者手中。

乾杯集團旗下知名餐飲品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋」的美味料理也同時開放線上訂購服務，由強大的日籍料理團隊，將原汁原味的店內人氣餐點，打造適合個人、小家庭的用餐規格，現在只要動動手，輕鬆就能把乾杯的美味延伸到自家餐桌，同時也歡迎企業大宗採購與福委會合作優惠。

「和牛物產」線上提供世界各國頂級肉品，主打「日本和牛A5肋眼牛排」NTD1,749/300g、「MB8+澳洲和牛肋眼牛排」NTD1,459/300g、「美國 Prime肋眼牛排」NTD549/250g，單一包裝規格使消費者便利儲藏、烹調，烹調前放置冷藏以低溫解凍 8 小時以上，避免細胞膜破壞，保留完美肉汁，單面均勻灑上椒鹽粉，以單面煎烤待表面浮出肉汁後翻面，數 5 秒起鍋，就可輕鬆享用，搭配檸檬汁更加美味。

還有市場少見，與燒肉專門店同規格處理的經典單品，必吃的「A5日本和牛上等牛五花雙拼」NTD769/180g、稀有部位的「澳洲和牛 橫隔膜燒肉片」NTD870/300g、以及「紐西蘭經典薄切牛舌」NTD419/200g，牛舌片在家以平底鍋乾煎，待表面浮出肉汁後翻面數秒後即可起鍋，搭配蔥花、蒜泥、檸檬汁、麻油與胡椒鹽製成的鹽蔥醬，就可輕鬆品嚐道地的日本鍋物。

(工商 )