運動千萬要小心安全，腦神經內科醫師林志豪上節目分享，20多歲男性打球摔倒，被朋友踩到後腦，送到急診室已無意識心跳，住院兩周仍沒醒來，檢查後發現，手腳都動不了，眼球卻可以動，讓醫師心裡涼了一截，直呼這狀況像是靈魂被禁錮在身體。

林志豪在節目《醫師好辣》上分享，20多歲的男性患者，被送到急診室時，意識喪失、心跳停止的，經了解後知道，該患者與朋友玩美式足球過程中，意外踩空摔倒，追在後面的友人閃避不及，不小心爆踩他的頭，猛烈撞擊讓他當場就沒了心跳。

林志豪說，在急診室電腦斷層後發現，竟是腦幹出血。其實腦幹若受損，醫生通常都覺得預期後果會不好，不是變成植物人，就是很快就走了，但這位患者在加護病房住了兩周，生命跡象相當穩定，就是沒醒過來。

林志豪評估狀態發現，病人的手腳毫無力氣，呼吸的反射動作也沒有，臉也是無法移動，但檢查到眼睛的時候，患者卻可以按照指示左右移動眼球，這件事卻讓醫師的心裡涼了一截。

林志豪解釋，腦幹受損有三種最慘的狀況，第三種是很快就走了，第二種是變成植物人，最慘的則是「閉鎖症候群」，因為腦幹是大腦和中樞神經的橋梁，他的意識清楚，但眼睛以下的神經就壞了，動彈不得，就好像靈魂被禁錮在身體裡面。

(中時電子報)