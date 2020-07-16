金山郵局庫存三倍券估計約500萬元，警方加強護鈔與守望勤務。（許家寧攝）

金山派出所加強各時段加強巡簽，每天至少9次，讓民眾都能安心領購。（許家寧攝）

振興三倍券郵局開賣第二天，新北金山、萬里郵局首日共700份配售一空，金山警分局守護轄區3處郵局配額與備用券金額逾1000萬元「鉅款」，警方比照春節護鈔、戒護選票規格，15日起加強郵局、超商巡邏密度、巡簽次數，守護振興券萬無一失。

金山警分局轄內涵蓋萬里、金山、石門三個行政區，共計有3間郵局及22間連鎖超商通路，光金山郵局備用券數量約1000多份，價值破500萬元，超商則視預約數量不定，警方為讓民眾安心領取三倍券，15日起規畫「振興券安全維護勤務」，加強護鈔。

警方表示，配送時段協助三倍券護送至轄區郵局及連鎖超商通路，並全程錄影蒐證，轄區派出所並各郵局、超商通路建立聯繫窗口，領取期間每日提升巡邏密度及周邊交通疏導，必要時機動調派警力，各時段加強巡簽，讓民眾都能安心領購。

金山警分局長陳永昌表示，除了提升見警率，也提醒民眾於郵局及連鎖超商通路領購三倍券時，請耐心排隊，注意安全及秩序，另於領購三倍券後，請將振興券妥適保管，隨時注意其狀況，以防止遭失竊，避免造成額外損失。

(中時 )