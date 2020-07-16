台南市國中、小貧童在校期間享有免費愛心午餐，寒暑假離校卻沒著落，台南市社會局2016年連結社會熱心企業捐款，連續5年贊助學童寒暑假愛心餐券，憑券可至四大超商兌換食物，今年暑假有近千名學童受惠。

今年小四的小婷身處為單親家庭，由父親撫養，家中還有就讀小一的弟弟，一家人彼此相依為命，全仰賴父親在工地工作的微薄薪水，並靠著低收入戶兒童生活補助維持生活。

小婷家中尚需負擔房租，學校放暑假期間，沒有學校提供免費的營養午餐，父親擔心女兒中餐無以為繼，她4年前還是小一時，正逢社會局找企業捐款超商的愛心餐食券，小婷已連續領券4年，現在寒暑假時不用在家挨餓。

台南市社會局強調，愛心餐食券發放對象是經社工評估有需求的弱勢兒少，並非通發，今年暑假有924人受惠，憑券可至台南市795間四大超商兌換食品，每人從15日至8月31日，每天一張，每張面額60元，超商加碼一成可換66元食品。

愛心餐食券兌換內容包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛、羊奶、豆漿、豆奶及優酪乳等健康餐食。

台南市社會局表示，5年來都有熱心企業持續贊助貧童寒暑假餐食券，其中以鞋業為主的清祿集團為最大贊助企業，今年子公司一起投入捐款。

台南市長黃偉哲希望更多企業發揮社會責任，溫暖更多弱勢學生，讓愛心餐食在寒暑假不打烊。

(中時 )