渣打集團日前透過問卷調查結合行為金融學研究，分析1200位亞洲地區富裕族群的投資行為與決策過程，並發布「投資者個性研究」報告。調查結果顯示，多數台灣人屬於保守型投資者，風險承受能力較低，在面對市場波動時，也傾向取得專業投資建議或指引等相關資訊。

渣打集團「投資者個性研究」調查範圍涵蓋台灣、香港與新加坡三個市場，並納入高資產、富裕族群與新興富裕族群（emerging affluent）等不同財富階段的投資者。

本次調查結合行為金融學分析，藉由9種投資行為與個性特徵，將投資者歸類為3種主要類型：保守型、安逸型與熱衷型。從結果可看出，在地區與文化差異影響下，投資者行為與個性也有不同傾向，香港以熱衷型投資者比例最高，佔40%；在新加坡，有47%的投資者偏向安逸型；而多數的台灣投資者則屬於保守型，比例達44%。

渣打集團指出，保守型投資者往往對自身財務狀況感到滿意與知足，並認為金融投資成果主要取決於能力，而非運氣；也因此，保守型投資者較少選擇容易波動的投資組合或投機行為，在面臨市場波動的時候，保守型投資者習慣尋求清晰的投資或決策原則與指引。

相對地，安逸型投資者通常投資經驗較豐富，在動盪時期可保持相對冷靜並做出合理決定；而熱衷型投資者在「投機」與「衝動」兩項個性特徵分數較高，即使面臨市場不確定性，這類型投資者由於著眼於長期配置規劃，願意忍受短期波動。

然而，與歐洲地區投資者相比，亞洲投資者在「投機」的整體分數明顯較高。在歐洲，幾乎所有投資者的「投機」分數皆偏低。此外，隨著資產階段不同，新興富裕族群、富裕族群及高資產族群之間也存在對比，調查結果顯示，高資產族群投資者通常在「冷靜」方面分數較高。

渣打集團指出，相較於傳統上以風險承受能力作為區分投資者類型的主要指標，透過個性特徵能更全面理解投資者行為，以及投資者如何做出決策，尤其目前全球市場正經歷大幅動盪，投資者的情緒與壓力，有可能影響做出客觀決策的能力。

渣打集團除了持續依據客戶風險承受能力與需求提供即時資產配置建議與諮詢，近來更透過創新數位工具與平台，以協助客戶駕馭不確定性，在投資決策過程做出更完善的決定。

(時報資訊)