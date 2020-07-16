雖然美股三大指數昨夜造好，以及中國報出第二季GDP優於預期的正成長消息，然日本特別是東京都新冠疫情拉警報，讓投資人急於從昨日收高中獲利了結。

周日經225指數跌113點或-0.49%，為22831點，午休後擴大跌174點。東證一部指數跌4.24點或-0.27%，為1585.27點。在33個分類指數中有近三分之一下跌。

東京將新冠疫情的警示拉高到最高等級，東京都知事今日指稱，該都新增病例很可能突破創紀錄的280例，投資者情緒受此消息影響，另外大阪府近日亦錄得單日確診新高人數。即使中國第二季經濟成長報出3.2%優於預期的好消息，亦未能提振市場情緒。

製藥股、精密機械股和資訊通訊股為上午表現最差的分類。

半導體股表現不佳，Screen控股跌3.8%，愛德萬測試跌3.3%，東京威力科創跌3.1%。

日本交易所公司上漲5.14%。日經公司指出，自7月29起，日本交易所公司將取代索尼金融，納入日經指數。

(時報資訊)