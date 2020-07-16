連鎖餐飲集團乾杯（1269）宣布進軍B2C線上零售市場，自有電商平台「乾杯超市」今（16）日正式開站，囊括世界頂級生鮮肉品品牌「和牛物產」及既有品牌乾杯、老乾杯、黑毛屋的店內人氣商品，透過提供便利的網購服務，搶攻頂級生鮮零售市場商機。

乾杯集團聚焦肉品專業為事業發展核心，以「頂級肉品、好品質」的市場定位自餐飲起家，以頂級和牛在市場闖出連鎖燒肉龍頭地位。2017年正式跨足肉品B2B外販事業，變身為全台最大澳洲和牛肉品進口商。

乾杯表示，隨著台灣新冠肺炎疫情穩定，後疫情時代餐飲外送市場依然暢旺、且生鮮電商商機崛起，顯示使用網路購買餐點、生鮮食材已成為消費者飲食習慣。為了順應市場改變，乾杯集團鎖定線上頂級生鮮市場，推出自有電商平台「乾杯超市」。

乾杯指出，「乾杯超市」中的生鮮品牌「和牛物產」聚焦世界高端珍稀的生鮮肉品，所有肉品為牧場產地直送，並經高規格肉品處理技術，同時利用肉品進口商的採購優勢，以Outlet價格提供精品頂級肉品及市場少見的稀有部位、燒肉店規格肉品。

至於旗下知名餐飲品牌「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋」的美味料理，也同時開放線上訂購服務，將原汁原味的店內人氣餐點，打造為適合個人、小家庭的用餐規格，集團也提供企業大宗採購與福委會合作優惠。

乾杯表示，集團與日本肉品進口巨擘日鐵物產合作，掌握市場珍稀肉品來源，擁有縮短產銷流程、大宗進貨的採購優勢與專業的日籍料理團隊，可提供具價格優勢的頂級生鮮肉品，此次攜手旗下餐飲品牌的美味食品進軍線上生鮮市場，盼開創營收新動能。

對於此次成立自有電商平台「乾杯超市」，增加生鮮電商角色、進軍B2C零售市場，乾杯集團董事長平出莊司表示「不怕變，只怕不變」，透過大膽嘗試各種可能，期盼乾杯超商成為消費者購買頂級肉的第一選擇。

(時報資訊)