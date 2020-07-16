大同(2371)經營權之爭雙方角力在股東會後更趨白熱化，市場派股東林宏信已依公司法規定，向經濟部申請自行召集股東會，改選董事。經濟部回應已經發函給大同公司與申請人，要求大同公司在文到7日內就此事陳述意見與說明。而今早大同公司表示，截至上午11點為止，尚未收到相關函文。

經濟部在7月9日駁回大同申請董事變更案，大同也隨即回應：「本公司備齊及補正相關文件，並符合法令規定及程序之變更登記申請，經濟部否准後，本公司就經濟部之否准登記將依法提起訴願。」

根據公司法173條第4項規定，「董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數3%以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集」。

大同公司的經營權之爭，市場派對於被指摘覬覦大同豐厚的土地資產，也提出辯白並反控林郭文豔才是土地資產的操作者。

市場派強調，一場荒謬的股東會，林郭文艷寧願千夫所指背負罵名，單純只為經營權？從近幾年林郭文艷的操作手法及公司經營策略，其實都可以看出些端倪，尤其林郭文豔不斷處分及開發大同土地資產，集團內華映、綠能也延伸出土地、廠房遭到法拍，林郭文艷始終都未給外界明確的答案。

大同去年公告處分兩筆台北市的土地，分別為北市復興北路、長安東路口，約456坪商業地，以及新北市土城約6080坪住宅地。其中復興北路土地由興富發建設，以超過50億元標下、茂德機構旗下的和碩開發則以70多億元取得新北市土城的住宅地。

(時報資訊)