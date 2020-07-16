立法院日前審查監察院長被提名人陳菊人事案，當天藍綠立委發生推擠，其中，國民黨立委費鴻泰更在推擠中受傷流血，血流如注，被緊急送到台大醫院治療。然而，費鴻泰今(16日)中午也在臉書曝光最新狀況，提到「韌帶重建手術順利，目前恢復中」，也說「我們會越挫越勇、團結再起」。

國民黨立委當天集結到議場外圍，兵分兩路打算圍堵監察院長被提名人陳菊進入立院，而藍委與綠委跟警方發生衝突，推擠過程有多人受傷，甚至連議場後門的玻璃都在衝突中撞破，其中費鴻泰右手遭到玻璃劃傷。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，在抗議阻擋過程中，朝野立委有多人受傷，費鴻泰傷比較重，但會全力阻擋最具爭議的監委提名名單會堅持到底。

而費鴻泰今則表示，感謝國民黨江啟臣主席探訪鴻泰，也感謝郝龍斌前副主席、蔣萬安書記長等黨團幹部、立院同仁與各界連日來的關心，「我們會越挫越勇、團結再起，堅絕反對『東廠化的監察院』」。

(中時電子報)