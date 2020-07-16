台股站穩12000點，在外資猛力追價下，台積電創下370元高價，在美國ADR來到67.07美元，市值達3472億美元，與台灣股價市值相差1兆台幣，財信傳媒董事長謝金河認為，這使得台積電股價更加易漲難跌。

謝金河在臉書發表「台積電大聯盟成形」一文指出，這一回台積電發威是外資從大賣超到大加碼，另一方面又是蘋果把晶片製造從Intel轉向台積電，還有一個是來自中芯國際的比價。這一回大陸全力扶植中芯國際，也讓中芯上創業板，中芯在香港從6.33港元大漲到44.8港元，如果從財報來看，中芯國際本業一直都是虧損，淨利來自國家補貼，當中芯本益比跑到134倍，市值近1兆台幣時，台積電比價更具投資價值，於是股價愈漲愈高，現在外資喊到400、500元，如果台積電朝著這個方向挺進，那麼整個台灣半導體產業鏈會更加速前進，台積電產業鏈可能變成台積電大聯盟，這個大聯盟會連結IC設計、封測、無塵室、光刻機、溼製程、化學藥劑...等。

謝金河說，今年上半年ASML的EUV光刻機出貨13台，台積電是最大客戶，ASML股價大漲到402美元，家登也暴漲至339元，台積電大聯盟會逐漸在台灣的產業鏈發揮威力。

(中時電子報)