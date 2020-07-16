民進黨高雄市長補選候選人陳其邁抽候選人號次抽中１號，讓港媒聯想到前高雄市長韓國瑜參選時也是抽中1號，而陳其邁在受訪時喊出「苦民所苦」，也是韓國瑜時常說的話，讓港媒認為陳其邁正在複製韓流旋風。

高雄市長補選15日抽號次，依登記順序，抽籤順位為民眾黨候選人吳益政、民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人李眉蓁。抽籤結果出爐，陳其邁1號、吳益政2號、李眉蓁3號。

陳其邁在抽中1號後，身後的支持者興奮地大喊「凍蒜」、「第一名市長」等吉祥口號。而在接受媒體採訪時，陳其邁期許自己能夠在擔任市長期間，市政重開機，努力打拚，作一個第一名的市長，目標施政滿意度能拿第一，「緊緊緊、衝衝衝」。面對江啟臣、朱立倫等國民黨大咖陪同李眉蓁出席抽籤，陳其邁強調，人民才是大咖。

不過，港媒《中評網》發現，陳其邁抽中1號，不禁讓人聯想起2018年前高雄市長韓國瑜參選高雄市長所抽到的號次。而陳其邁在回答記者提問沒有大咖陪同問題，陳的回應「人民才是大咖，要能苦民所苦」，「苦民所苦」也是韓國瑜在競選時時常說的話。由此，可以看出陳其邁不正在複製韓風。

(中時電子報)