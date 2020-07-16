彰化縣長王惠美和議員們視察銀橋附近防空洞改善工程。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美和議員們視察銀橋附近防空洞改善工程。（吳敏菁攝）

民族新村改造公園。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取2400萬元經費，進行民族新村公園用地綠美化、銀橋飛瀑附近防空洞暨周邊景觀改善已接近完工，縣長王惠美16日前往視察，宣布今年再獲補助1800萬元，改善成功營區綠色環境學習營地，八卦山上九龍池噴泉再現，還有生態區兒童戲水池預計8月計完成，親子嘉年華再登場。

縣長王惠美表示，八卦山上的民族新村原本是國防部所有的眷村，經縣府向國產署申請約2公頃土地撥用，並向內政部營建署爭取「城鎮之心工程計畫」1400萬元補助，打造綠化公園，將成熱門的景點，希望未來由地方社區認養管理或委外管理。

「上天入地，八卦山體驗不同凡響」八卦山除了有天空步道，銀橋飛瀑附近防空洞地道也要修復了，縣府向交通部觀光局爭取「遊憩據點特色加值計畫」補助經費1000萬元，進行卦山路人行道、銀橋、文學步道等周邊環境改善，以及九龍池木棧道修繕及八卦山牌樓整修等。

九龍池噴泉是不少心中的場景，迎接酷暑，清涼的勝景要再重現了！縣長王惠美表示，縣府再提報「八卦山生態體驗登山步道整備計畫」。獲交通部觀光局核定1800萬元，預計將彰化生活美學館與台語文創意園區至成功營區綠色環境學習營地及南郭坑溪公園路側現有步道改善。

此外，九龍池噴泉、生態園區兒童戲水池，已經開始進行設施修繕工作，預計於8月初完成，縣府城市暨觀光發展處預計8月將舉辦去年掀起轟動的八卦山親子嘉年華，再掀起熱情

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(中時 )