台鐵產業工會上午訴求，盡速發放積欠員工的加班費、停止砍薪等要求。台鐵局表示，有加班一定會給加班費，只是程序上需要時間。台鐵企業工會解釋，會產生積欠加班費的問題，主要與符合新修正的勞基法有關，導致經費暴增，加上台鐵局要補足2千多名人力，減少員工加班，但企業工會不同意，協商半年，導致加班費提早用盡。

台鐵局說，公部門一切依法行政，同仁努力一定會給予回饋，只是程序上需要時間；台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，運務處已彙整相關資料到人事室，人事室也已函文到交通部，交通部對增加預算部分表達非常支持，交通部也已函文到行政院，目前案子正在行政院積極作業當中。

吳長智解釋，為符合新的勞基法，員工周六上班比照延長工時的方式支給加班費，以致經費暴增，另加上台鐵局人力不足，已經增補2818名人力，要符合四輪三班，人員將已陸續補足，因此運務處延長工時編列才有被刪減。

吳長智說，在勞動條件改變情況下，須經工會同意，但企工不同意，從去年開始工會積極跟運務處溝通、協調，一直沒有達成共識，半年的討論，導致今年加班費預算不夠，人力又增加很多，提早在5月就把加班費被花光，企工有密集跟運務處協商，還會有很多方案積極跟台鐵做討論。

(中時 )