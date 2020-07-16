紙本三倍券昨上路，網友分享，領券後犒賞自己，決定吃頓好的，點完餐也順利用三倍券結帳，沒想到離開餐廳後，卻被店員追回發票，表示只能用現金，讓原PO傻眼到不行，貼文也引發網友討論，這券的本名是「震心券」，震撼人心啊！

網友在臉書社團《爆怨公社》發文指出，領到振興券三倍券後，想說去吃一頓好的，就到新北某家餐廳點了2份餐點，消費的總金額是818元，原PO拿出4張面額200元的三倍券，並補上20元的現金。

原PO順利結帳後，離開店家卻被店員叫回去，「不好意思！振興券只能指定我們公司的餐，才能折抵！」讓原PO滿頭問號地反問，「拿實體券，上餐廳不能用？」但點餐的時候，我沒講、店員也沒問，直到順利結完帳才說。

店員解釋，「公司有做文宣，但我們還沒擺出來！」最後原PO用現金結掉了，但也忍不住抱怨，「原來！振興券，去點餐，還要配合業者的餐點」並呼籲，大家消費前別忘了先問能否收振興三倍券，顯然這間只能點特定的專案餐。

貼文一出，引發網友熱議，「原來真名是『震心券』，震撼人心啊！」、「配合振興券的特定方案，這就是商人，怎麼可能吃虧」、「綁信用卡刷卡就不用看店家臉色了」、「傻眼爆了，明明視同現金」。

但也有網友質疑，可能是店員搞錯了，應該是某個特定的餐點，使用振興三倍券付款會有特殊折扣，但其餘的餐點雖沒優惠，但仍可以用三倍券結帳，而原PO上網搜尋後，也更新內文表示，恐是店員誤解了公司文宣的含義。

(中時電子報)