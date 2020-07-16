桃園市議員王浩宇稍早提及新北市的最新民調，民眾黨支持度掉到2.3%，被時代力量的3.3%超越。他直言，外地人對台北市長柯文哲的距離美、朦朧美正在消失，當大家發現整天批評別人的白色跟藍綠一樣都不完美時，民眾黨的支持度，會繼續流失。

《台灣民意基金會》6月曾針對台灣各政黨做民調，結果發現，20歲以上台灣成年人中，28.2%支持民主進步黨、16.2%支持中國國民黨、10.7%支持台灣民眾黨、10.6%時代力量、4%台灣基進、3.3%其他政黨合計，25.6%沒特別支持哪一個政黨，1.5%不知道、拒答。此外，王浩宇在臉書指出，新北市的最新民調，民眾黨支持度掉到2.3%，被時代力量的3.3%超越。

柯粉在網路上的聲量還是很大聲，在PTT、Facebook、Dcard都超過五成，但實際在社會上的認同度如何？王浩宇表示，答案已經越來越清楚。外地人對柯文哲的距離美、朦朧美正在消失，當大家發現整天批評別人的白色跟藍綠一樣都不完美時，民眾黨的支持度，會繼續流失。

對此，網友表示「不只不完美還更糟」、「早日泡沫化才是根本之道」、「台灣的民主越來越成熟了，人民可以分辨政治的騙術是民主政治的第一步」、「有些朋友到現在連民眾黨是啥都不知道 只知道柯文哲」、「那綠黨的支持度呢？」、「那些都是花錢請公關公司蹭聲量」、「門外漢靠包裝只能騙前面幾次啊！日久見人心」。

(中時電子報)