中視主播哈遠儀主持的《改變的起點》邀約各行各業名人，上節目分享成功之道。本周六（18日）播出中，專訪到以電子針灸概念獨創健康調理「手診儀」，產品行銷全球30多個國家的智順科技董事長江志成。他回想過去因為把父親遺留的鐵工廠秤斤論兩賣掉變現，成了親戚口中的「敗家子」，一路承受不被看好的壓力，到他堅持所選白手起家，靠太陽能技術30歲不到就賺進人生第一桶金。

接著又半路闖進醫療器材界，十年研發讓江志成幾乎傾家蕩產，屢遭醫生、專家團隊潑冷水，甚至母親都曾語重心長告誡他：「你瘋了。」但他無怨無悔，只為堅持一個理念「減輕痛苦、延長生命，把健康送到每一個家庭」。25歲那年，江志成父親意外死亡，他是家中看重的長子又是長孫，當時他別無他選，只能一肩扛起父親遺留下的鐵工廠，但是面對冰冷鐵工廠經營一竅不通的江志成，卻做了人生第一個重大決定，他竟然把父親鐵工廠裡的所有機器秤斤論兩賣掉，一夕間他成了所有親戚家人口中的「敗家子」。

江志成堅持信念。（中視提供）

江志成頂著排山倒海而來不被諒解的壓力，他選擇用那賣工廠得來的五萬元創業，堅持走自己的路。當年跟友人研發的太陽能電池，不但讓他30歲不到就賺進第一桶金，還被當時的手機龍頭大廠Nokia拿去仿冒上架，看似一場小蝦米對抗大鯨魚的專利大戰開打，最終是江志成及團隊夥伴贏得勝利。成功賺大錢的他此時竟來個創業半路大轉彎，他偶然見證一位大陸中醫師針灸的醫療奇蹟，使他決定一腳踏進醫療器材業界，公司的獨家發明手診儀，耗費十年技術研發，過程艱辛，但從來沒動搖他的決心，「當時該賣的都賣了，能做的都做了，只為了堅持一個理念，『減輕痛苦、延長生命』，想著把健康送到每一個家庭」。

為了能讓產品順利銷售到全世界，江志成要求工作團隊努力挑戰取得各國專利認證，花了六年時間，終於申請到全球最難的美國FDA認證，連大陸國寶級中醫師都驚呼大讚「怎麼可能」。他回首創業之路的甘苦，如今公司產品穩定銷售全球，是台灣醫療器材界之光。該集內容本周六（18日）早上8點中視《改變的起點》撥出，隔日（19日）晚間8點中視新聞台也有播出。

(中時 )