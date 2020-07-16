川普結束香港特殊地位 北京誓言報復

據熟知提案的消息人士透露，川普政府正考慮全面禁止中共黨員和家屬赴美，而這幾乎無疑會引發北京報復，對想要入境中國大陸，或濟濟留在當地的人採取行動，並使中美緊張加劇。

據《紐約時報》（The New York Times）16日報導，仍在草擬的總統文告（Presidential Proclamation）可能授權美國政府，取消已在美境的中共黨員和家屬簽證，以致使他們被驅逐。

部份提案的條文也針對解放軍成員，還有國企高官，擬議限制他們赴美。事實上，許多國企高官很可能大都也是中共黨員。不過，4名知情人士透露，提案的細節尚未敲定，而川普最後可能會否決。

川普為了爭取連任，和他的競選策士一直設法，要塑造出他對北京強硬的形象。可是自從他2017年就職以來，言行就在兩極間擺動。他一方面在貿易等議題上批評北京，但又大讚中國大陸國家主席習近平，甚至懇請對方協助他贏得連任。

(中時電子報)