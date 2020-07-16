台中市首屆「聲動台中Ｋ歌麥克瘋」勞工歌唱大賽決賽，將選出前5名，第一名禮券更高達2萬元。（陳世宗攝）

台中市有137萬名勞工，首屆「聲動台中Ｋ歌麥克瘋」勞工歌唱大賽，從初賽200名參賽者選出15名晉級決賽，勞工局將於7月26日在圓滿戶外劇場盛大舉行。勞工局長吳威志指出，勞工朋友可以站上圓滿劇場一圓歌唱夢，挑戰大舞台演出。

勞工局16日舉行記者會！由《河堤樂團》現場表演入選決賽參賽者之初賽曲目，並播放初賽精華VCR讓各界搶先看。勞工局說，晉級決賽的15名參賽者，大多對唱歌充滿熱忱，藉著參加比賽站上舞台表現自我；經過初賽洗禮，發現勞工朋友歌唱實力堅強，希決賽時再一決高下。

吳威志表示，晉級決賽者可站上圓滿劇場一圓歌唱夢、享受專屬舞台，還可獲時下超夯的時尚藍芽耳機，更享有個人專屬競賽影片(VCR)，影片屆時將分享到「全國廣播」電台的YouTube平台，增加曝光機會；決賽特邀請歌手傅薇擔任專業評審，並將現場示範演出。

吳威志強調，勞工朋友透過比賽可展現歌藝，還能近距離感受明星的魅力，以歌聲撼動夏日午後；決賽將選出前5名，獲獎者將獲得特製麥克風造型獎盃及百貨禮券，第一名禮券更高達2萬元。

勞工局強調，市府接下來還有「聽見音樂會」、「勞工嘉年華」等相關活動，讓勞工朋友用歌聲撼動台中，為夏日帶來熱力同歡的感動。

(中時 )