高雄前市長韓國瑜下台後，有部分市民發現市內道路出現路不平、燈不亮、水溝不通的情形，最新曝光的路面坑洞地點，就位在前金區中華路圓環。對此，代理市府工務局回應，「查明後，是水溝頂版遭重車輾壓破損，並非網友所說的天坑」，並重申，道路坑洞是長久累積，折損無可避免。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出照片表示，高雄市前金區中華路圓環再度被發現一個大坑洞，市民們出門一定要小心安全，打1999反應，千篇一律的回答就是會聯繫什麼局處處理，結果呢？一直不回覆不處理。難道真的是綠色執政是落漆保證。

對於路面又見坑洞，高市府今16日強調，「路平」是市府最重視的一環，前金區中華路圓環（臨中央公園側）發現坑洞，工務局接獲通報後立即派工查明，是水溝頂版遭重車輾壓破損，並非網友所說的「天坑」，現場已架設安全措施，提醒用路人注意安全，16日即進行水溝修補作業。

工務局養工處也解釋，道路的坑洞或損壞常是長久累積過程，道路及附屬設施排水溝品質老化折損無可避免，養工處不只在日常巡查中及時發現問題並迅速改善，更積極爭取經費提升品質，也再次呼籲重車駕駛，勿將車輛行駛或停放於水溝上，以維持公共設施功能。

(中時電子報)