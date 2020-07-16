國內疫情趨緩，加上政府發放振興券刺激經濟，暑假勢將掀起旅遊龐大熱潮，但根據衛福部統計，全台2019年「事故傷害」名列10大死因第6名，為因應旅遊帶來的潛在意外風險，中信金(2891)旗下子公司台灣人壽超前部署推出「台灣人壽意享人生終身保險」，不僅提供多達12項保險給付的特色，包括因疾病或意外傷害事故導致第1至9級失能時，可豁免保險費；且保戶在第25保單年度屆滿仍生存時，可領回年繳應繳保險費總和，意外保障仍持續終身。

台灣人壽提醒，意外險是個人保障防護網中不可或缺的部分。衛福部統計，全台2019年「事故傷害」奪走6640人性命，男性占4,701人，女性占1939人；且「事故傷害」死亡率平均為10萬分之28.1，更名列1至24歲族群5大死因之首，25至44歲與45至64歲族群5大死因第3、5名。

若再細分「事故傷害」造成原因，「運輸事故」+「跌倒（落）」+「意外溺死或淹沒」即已超出75%以上。

「意享人生」具三大特點包括一、老、中、少投保年齡廣，從15足歲至60歲，1到6職業類別都可投保。二、終身意外保障，保戶在第25保單年度屆滿仍生存時，可領回年繳應繳保險費總和，意外保障仍持續終身，若在第25保單年度屆滿前身故，按年繳應繳保險費總和的1.06倍和保單價值準備金兩者間取大值給付身故保險金。

三、保險給付項目多達12項，若是因疾病或意外傷害事故導致第1至9級失能程度之一，可豁免保險費，且不僅平日意外有一倍保額保障，若以乘客身分於假日搭乘陸上、水上或空中大眾運輸交通工具，意外有最高3倍保額保障。

以投保保額100萬元，20年繳且選擇金融機構自動轉帳，享有1%的保費折扣為例，年繳保費僅24,750元，若假日以乘客身分搭乘陸上、水上或空中大眾運輸交通工具期間而遭受意外傷害事故導致身故，最高可獲300萬元的意外相關身故保險金理賠，保單效力即行終止；或是導致符合保單條款附表所列的失能程度之一，即可依不同失能程度給付5萬至300萬元意外相關失能保險金給付。

依前述範例，若駕（騎）乘汽車、機車或自行車因意外傷害事故導致身故，且事故發生時已配戴安全設備，除原本之意外傷害身故保險金100萬以外，另可獲30萬元配戴安全設備意外身故保險金，保單效力即行終止；或導致符合保單條款附表所列的失能程度之一，即可依不同失能程度獲6.5至130萬元意外相關失能保險金給付。

除前述外，該商品另有一給付特色，保戶若因意外傷害事故導致符合保單條款附表所列失能程度之一，按失能診斷確定日保險金額的1%，依不同失能程度按月給付意外傷害失能扶助保險金，且保證給付120個月。

(時報資訊)