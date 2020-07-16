汐止警方暑期防飆仔，加強夜間取締勤務。（許家寧翻攝）

每年7、8月暑假為青少年車禍事故高峰期，各級學校自7月起相繼放暑假，常有青少年集體夜衝、飆速，並將車輛改裝，甚至改排氣管製造噪音，影響安全與居住安寧，惹來民怨，汐止警方前晚在6處道路展開路檢，一晚取締93起無照、違規噪音車，成果頗豐。

汐止警方表示，今年7、8兩月為新北市機車安全月，14日深夜結合基隆監理站實施警監聯合稽查，並擴大臨檢，強化地區治安，同步於六處重要道路實施路檢，3小時下來共取締無照、改裝及其他違規共30件，改裝排氣管通報環保局達63件。

警方表示，暑假執法重點為機車闖紅燈、超速、酒駕、行駛禁行機車道等危險駕車行為，超速部分將可開罰1200至2400元，如發現車主允許未成年無照駕駛，除依法開單舉發，並代保管車輛，通知車主領回並一併舉發。

其他非法改裝如未依規定改裝LED頭燈、拆除傳動軸蓋、變換各式車燈顏色、變更車身顏色、排氣管未裝設防燙裝置等，任意改裝變更排氣管製造噪音，稽查後將通環保局依《噪音管制法》處3000元罰款，也提醒年輕朋友，人生沒有彩排、無法重來。

(中時 )