台南市政府警察局長周幼偉遭撤換，引起基層諸多不滿，台南市長黃偉哲16日受訪時再次強調，前局長黃宗仁、周幼偉局長在治安上都非常盡心盡力，也給基層很大壓力，基層員警付出這麼多心力，也得到市民的肯定，周局長這時必須去職，他感到很遺憾。

黃偉哲說，他上任後，希望對基層員警多一些鼓勵，對警察的危險加給、超時津貼，經費都編足；在兩位局長配合下，不管是警察的交通執法、防止暴力犯罪執法工具盡力提供，不然基層員警做這麼多事，卻沒得到肯定，他會盡力平撫基層情緒。

至於有民眾建議黃偉哲硬起來、拒見新局長，黃偉哲表示，不需要用這樣激烈的方式，像柯P當時也全力反對邱豐光調任，但中央、地方各有職掌，該怎麼做就怎麼做，警政、主計、人事、政風一條鞭，其中有自由的空間是因為我們法治的精神。

「一切依法行事」，黃偉哲說，如果基層硬起來，局長來了又調動基層，基層又不爽，所以不需要激烈的方式；對於認真做事的人，他相信民意會給予最大的肯定，歷史不會忘記他。

(中時 )