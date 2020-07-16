在以前想要投資海外市場最便捷的工具當屬共同基金，像是全球型基金、美國基金、亞洲基金等，透過共同基金的好處是方便且跟銀行通路結合在一起，只要有銀行帳戶再順路開通資格後就可以開始踏上海外投資之路，早期我也透過共同基金來佈局美股市場與全球債券市場。

投資這種東西若要追求最好的報酬率表現，能夠買進越接近原始的產品效果越佳。共同基金背後是一籃子的股票組合而成，透過共同基金持有股票要被多收一層手續費也少了對個股的選擇權，能夠直接購入企業股份當然是較佳的選擇。

坦白講，早期投資的時候對市場的把握度不高。連台股這種同文同種的市場都感到吃力的時候，海外市場的部分自然沒打算自己來，透過共同基金來間接持有是當時的選擇。

時至今日，我對於台股市場的把握度已非當日吳下阿蒙，海外除了個股商品外，還有眾多的投資商品可供運用，像是特別股、ETF、ETN、ETD、債券等，台股選擇性受限但海外就不受限了。最近動起開立複委託的念頭主要是ETD(Exchange-Traded Debt)這樣的商品，這個商品有點像是特別股，但本質上是債券故ETD又稱為 Baby Bond。若是我個人熱愛的ETF(Exchange Traded Fund)商品為中文全名為「證交所交易基金」那ETD就是「證交所交易債券」

這是一種現金流規劃產品且沒有股利課稅問題（網路上查到資料是這樣，但沒還實際投資過不是很確定），對我這個已經離開職場靠現金流過日子的人而言，會是個不錯投資標的。

國內券商 複委託 手續費一覽

那要直接購入海外市場產品，有兩種主要的方式：

1. 國內券商 複委託

2. 海外券商直接開戶

這兩種方式各有優缺點，我目前對海外開戶後要填一堆文件跟匯款覺得有點麻煩，國內券商有問題可以直接處理，多付出的費用就是一種服務費的概念。我個人怕麻煩所以選複委託，不要來信說服我海外券商有多棒棒，每個人的考量重點不一樣。

那國內券商的 複委託 手續費（牌價），整個統整如下(資料日期為2020.07.14)：可以看出各家（牌價）手續費大同小異。除了大昌證券超便宜外，其他決勝點就在「議價後」手續費的這一塊。

圖文/股魚授權提供

PS：「議價後手續費」為，PTT、網路與本人實際議價結果，並非你跑去問就一定會有相同的條件，也有可能會更好，請記得跟營業員打好關係，才會幫你爭取好條件。

🔥🔥🔥懶人看這邊，表格結論如下：

-要手續費最便宜：大昌證券

-要QI協助處理稅務且手續費便宜：中信證券

若懶得議價也不在乎是否為大型券商的話，那大昌證券是目前最低複委託費用選擇（2020.07）。其他的部分就看個人議價能力啦，若是各位有新的資料的話也可以提供給我補齊上面的空格。

QI資格是什麼？

根據美國稅法，海外投資人股息的部分需根據最高稅率30%就源扣繳。也就是100塊股利到你手中時只有70塊、30%被當成稅收走了。那所以在投資美股的時候怎麼避免被扣稅、怎麼將這一塊稅金拿回來經常是各大討論區的重點項目之一。

而獲得QI資格的券商，可以協助你處理這些稅務問題，甚至於避開30%扣稅的問題。以中信證券的新聞稿來看

中信證券今 (21) 日宣布，積極強化國際證券市場業務，已領先台灣同業，取得美國國家稅務局「合格中介人」（Qualified Intermediary，QI）資格，即日起，中信證券的美股客戶，不需依最高稅率 30% 繳納預扣稅額，可按其稅務居民身分及國籍享有不同稅率優惠，台灣投資人更能獲得部分免稅的資格，保障客戶投資資產。

根據美國稅法，臺灣投資人在台投資美股，需依最高稅率 30%「預扣」所得稅額，再向國家稅務局申請退稅，退稅過程花費的時間及費用皆徒增投資人成本及困擾。

中信證券表示，獲得 QI 資格後，即日起，可依客戶的稅務居民身分及國籍，對其持有美國有價證券所獲取的股利，按不同稅率差別扣繳，減輕客戶負擔；其中透過中信證券複委託帳戶，非美籍客戶領取美國交易所交易債券（Exchange Traded Debt，ETD）的利息，將合法取得免稅資格，無需繳納 30% 的預扣稅額，有助提升客戶的投資收益。

從新聞稿來看，取得QI認證的券商，可以協助 複委託 客戶取得合法的免稅資格，避開30%的預扣稅。這對於想透國內券商複委託的投資人來講，又多了一個開國內複委託戶的理由。比較開海外券商要自己處理稅務問題，付點手續費給券商代為處理就很方便啦。

而目前獲得QI券商資格為以下幾間：中信證券、元大證券、凱基證券、永豐證券。其他是否也有獲得認證資格，就自己跟營業員確認吧。

※本文由PressPlay專欄作家股魚授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)