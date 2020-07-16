三倍券紙本券昨首日發售，蘇揆今在行政院會感謝「三倍券國家隊」，並提醒下周四、7月23日開始，商家、攤商將有兌現潮，包括經濟部、財政部金管會一定要就相關可能的各種情況，也要預先交代、沙盤推演。

蘇揆表示，昨天是三倍券開始領取、使用的第一天，從昨天到現在，已有300萬人領取成功，所以台灣真的是非常有效率、有秩序，排隊、運用數位等，顯示台灣真的是非常高水準的國家。

蘇揆除感謝包括央行在內的「三倍券國家隊」外，也感謝超商、郵局的同仁，全國1299間的郵局，上山下海，各地都配置數量及工作同仁，甚至有一人郵局，還有退休的同仁都來幫忙，大家把這個效率做得很好，300萬人平順地已經領到，可見台灣大家真的會做事，而且配置得很好，甚至沒有郵局、沒有超商的地方，派出所就來幫忙，這也是非常特別的例子，也都有受到好評。

蘇揆也說，下周四、7月23日開始，用出去的券，商家、攤商要轉回來，要去銀行、郵局、農會要換現金，又是第2波三倍券兌換現金的作法，財政部及相關公股銀行及金管會、民營銀行，相關要兌換現金，共有3000多個兌換點，包括財政部、金管會一定要就相關可能的各種情況，也要預先交代、沙盤推演。

蘇揆也說，對於沒有統一編號的商家，可能透過商圈、協會等來換取，這部分也請經濟部協同協會予以幫忙。對於換取現金，也請中華郵政公司、農委會農會的信用部農業金庫等，應事前掌握跟準備。

蘇揆表示，下周四還有一周時間，相關單位第一線的櫃台同仁，務必要迎接新的工作狀況到來，務必讓各該商家攤商等做最好應對，讓民眾有最好印象。行政院發言人丁怡銘也轉述，蘇揆指示經濟部、財政部協助簡化程序，店家可用最快速度兌換，也協助沒有統編的小攤商辦理兌換作業，創造更多現金流動。

(中時 )