今年擴大到埤頭、竹塘、二林、溪州等4鄉鎮25村里43宮廟，登記隨香的信徒超過4百多人。(吳建輝攝)

炸彈媽得名，相傳2次世界大戰美軍轟炸當時遭日本殖民的台灣，有民眾目睹媽祖現身接下炸彈，因此保住南彰化，而這顆未爆彈掉落在合興宮北邊農地，原國防部要載回，但地方仕紳爭取留下，目前存放在廟裡供民眾見證。(吳建輝攝)

彰化縣埤頭鄉合興宮，去年恢復中斷40餘年的媽祖步行遊庄傳統，今年初廟方請示媽祖，指示要在7月17至19三日擴大舉辦，但當時疫情尚未明朗，地方人士擔心疫情會影響繞境時間，但近日疫情趨緩，當地民眾都認為是媽祖早有靈感，知道疫情會舒緩，明天清晨7點將準時起駕，為當地村莊賜福。

埤頭合興宮炸彈媽起源於清乾隆年間，一直是當地重要信仰中心，去年廟方發現，早年媽祖都會在鄰近村里繞境，為百姓賜福，但後來時代變遷以及廟方主事者等因素，停辦40餘年，在詢問地方耆老及地方仕紳後，廟方去年決定恢復辦理。

合興宮副總幹事張良文表示，今年初擲筊請示媽祖，希望像去年一樣舉行２天１夜的遶境行程，但遲遲擲無筊，後來改請示舉辦3天2夜，一連擲出7個聖杯，因此今年擴大到埤頭、竹塘、二林、溪州等4鄉鎮25村里43宮廟，登記隨香的信徒超過4百多人。

張良文強調，今年算是擴大舉辦，隨香信眾也從去年的百人報名，增加到４百多人，雖然疫情逐漸趨緩，但以防萬一，接下來3天的遶境活動，廟方同樣會準備口罩、酒精等防疫物資，並提醒信眾要做好個人健康及衛生管理。

(中時 )