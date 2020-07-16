美國民主黨總統候選人美國民調聲勢旺，令華爾街剉咧等！高盛分析師David Kostin指出，若拜登當選總統，標普500強企業收益將狂掉12%，每股獲利盈餘從170美元降至150美元， 顯見拜登入主白宮，被視為美企、美股大利空。

高盛分析師David Kostin領軍研究團隊周三（15日）發表最新報告，將五大因素納入研究，包括當前的絕對和相對估值、股權分配、股息收益率和經濟模型，算出未來10年標普500指數的年報酬率約6%，而股市有90%的機率打敗債券，原因在於10年期美債殖利率預估只有0.63%。

拜登過去曾提到，一旦當選美國總統，將取消川普在任內力推的重大減稅案，把企業稅率調高到28％，他的這番言論引發分析師擔憂，對美股恐是一大致命傷。

Kostin認為，若拜登兌現目前的稅收政策，標普500 強企業的收益將下降12%，每股獲利盈餘將從170美元下滑到150美元，並還將對企業獲利能力與發放股息造成衝擊。

(中時電子報)