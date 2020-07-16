今天三軍聯合反登陸操演主要是驗証陸軍新編成聯兵營的戰力，軍方官員說，今天操演的海空兵力支援，都由聯兵營自行向作戰區指揮部申請，而作戰區握有參謀本部撥交的戰機，可以立即核定，不再需層層申請；沒聯兵營以前，部隊要先向國防部申請，再轉空軍，最快也需要22分鐘，但聯兵旅編成後，作業程序改變，作戰反應時間大幅縮短，僅需一半的時間即可。
這次參與甲南海灘演訓的為陸軍586旅聯合兵種營，國軍首支成立的聯兵營，旅長為孔乃德少將。
軍方官員說，每個聯兵營編制500餘人，以前一個營的幕僚有12名軍官，聯兵營則增加到20名幕僚，營長由1位，增加到兩位，採「雙副營長」制，而聯合兵種營涵蓋不同專業，除了營長養成須具備多專才，也透過具備不同專才的2名副營長相互搭配，達到「互補」功效。例如，若營長為戰車兵科出身，副營長就挑具備砲兵、輪型甲車專長。
聯兵營就是要做到「一個營就能出去戰鬥」的目標，因應現代戰爭快節奏。
(中時 )
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