振興三倍券上路，能夠帶動多少消費力？據UUPON所做《振興券消費市場反應調查》顯示，領券為日常開銷 店家加碼才是關鍵！多數民眾3000元花在民生消費佔大宗，遊憩門票配額有限。

據調查，高達六成民眾無法認同「政策將帶動整體市場消費成長」，近七成民眾表示不會因振興三倍券提升消費購物慾望。

比對消費者對於「不常購買物品」的計畫，是否因為獲得振興券新增消費？僅29％表示有可能因此新增消費。相較下，近60％認為配合振興券發放的「店家加碼活動」，有機會提升消費購物慾望。

擁有全台近400萬會員的UUPON本次訪查逾4,000名會員，年齡為20歲至60歲以上，具95％信心水準。

調查結果顯示，雖然對於振興券復甦市場的期望有限，但多數消費者還是有「多花費一些預算」的心態，高達54.5％的人領券過後實際消費金額預期將超過3,000元。

被問到「打算怎麼分配振興券3000元的預算？」其中，民生消費就佔了500元額度，算是消費者領券後可以直接「無痛感使用」的花費；但在關鍵影響經濟復甦的遊憩場所門票及票券，僅有200元左右配額。

進一步從受訪者對振興券使用計畫，觀察對各消費產業的推動力，發現高達82％的消費者選擇「日常民生消費」，選擇「旅遊住宿」的人僅45％，藝文活動、遊憩票券更少。顯示休閒產業若沒有加碼優惠方案，恐怕難以打動消費者。

據UUPON調查，有31％的受訪者傾向綁定信用卡，希望賺取發卡銀行的加碼回饋，其中以玉山銀行、台新銀行最受青睞。

(工商 )