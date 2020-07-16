台灣西半部地區在今日（16日）凌晨遭遇強大雨勢，造成不少民眾上班上課不便，但由於雨勢過於強大，嘉義當地就有超商的屋頂承受不住雨勢，連同招牌一起崩塌。

根據《三立新聞網》報導，嘉義蒜頭鄉的一間便利商店，因為今日雨勢過大，導致屋頂的排水系統，疑似因積水過多無法順利排出，鐵皮屋頂無法承受重量而整個塌陷，連帶也掀起便利商店的招牌，當時店內不少排隊領三倍券的客人都受到驚嚇。不過因為便利商店的主結構未受影響，經過評估後，店家仍繼續營業中。

而也有網友在臉書社團《朴子民意觀察站》貼上了這家被大雨掀頂的店家照，只看照片中整個屋頂網右下角塌陷，連帶的也扭曲了便利商店的LOGO招牌，上傳這張照片的網友雖然輕描淡寫地寫下「早上狂風暴雨後的蒜頭7-11」，但依然無法掩蓋這張照片給人的怵目驚心。

對於這樣驚悚的畫面，大家也是看得相當的傻眼，不少網友看到照片後，紛紛留言表示「太誇張」、「龍捲風嗎？」、「也太狂了」、「人平安嗎？」。

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(中時電子報)