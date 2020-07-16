《韓聯社》報導，台積電成為今年第二季市值最高晶片廠，佔全球代工市場一半以上，三星電子則被擠到第二名，至於第三名、第四名則分別是則是輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）。

《韓聯社》引用TrendForce調查數據，台積電今年第二季佔全球代工市場51.9％，成為全期最大，且股價比年初上漲了2.8％，以市值美金3063億元（約台幣9.1兆元）榮登第一。此結果也讓原本在晶片製造上領先全球的三星被擠到第二名，股價下跌了4.5％，在4至6月佔全球市場18.8％。

據CEO Score數據，輝達則因為新冠肺炎而帶來商機，由於產品需求量大增，輝達的市值在7個月內飆升了75％，來到美金2577億元（約台幣7.6兆），排名第三。至於英特爾在全球晶片銷售額其實最高，不過股價比年初下跌了3.8％，目前以美金2520億元（約台幣7.4兆元）位居第四。

第五至第七名則分別是市值美金1248億（約台幣3.7兆元）的博通、市值美金1190億（約台幣3.5兆元）的德州儀器，以及市值美金1040億（約台幣3兆元）的高通。

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(中時電子報)