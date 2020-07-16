高雄市長補選完成參選號次抽籤，民進黨參選人陳其邁抽中1號籤王，民眾黨參選人吳益政抽中2號3號則是國民黨參選人李眉蓁。然而真對這場選戰，新北市議員葉元之則是在臉書表示，「民進黨一直走不出韓國瑜情結，現在攻擊李眉蓁的套路，也和當初攻擊韓國瑜的模式一樣」。

葉元之在臉書寫下，民進黨現在攻擊李眉蓁的套路，也和當初攻擊韓國瑜的模式一樣，抹黑李眉蓁沒行程、沒人陪、不認真、草包等等，「但其實，民進黨沒說的是，中央的確有卡韓」。

然而，目前各黨都在勤跑基層拚選票，吳益政說，2號表示勝利，代表此時開始要贏回高雄，尤其經濟和低薪要如何解決，都是他這次選舉最重要的主軸。而抽到3號的李眉蓁則說，「3」的手勢很可愛，她很開心，希望大家讓李眉蓁有機會為高雄市民服務。

另外，陳其邁抽中1號籤王，他認為高雄市政需要重開機，未來他要努力做個第1名市長，努力打拚，緊緊緊、衝衝衝。

(中時電子報)