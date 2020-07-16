先嗇宮總幹事張振隆說，新北先嗇宮點光明燈加碼送公仔（戴上容攝）

新北三重區先嗇宮吸引許多民眾拿消費券點燈。（戴上容攝）

神明也收消費券！三重區先嗇宮響應振興經濟16日貼起公告宣布，歡迎民眾使用振興三倍券添香油錢來祈福，民眾點光明燈加碼贈限量公仔，消費券上路第二天，吸引不少民眾上前添香油錢；先嗇宮總幹事張振隆表示，後疫情時期，跟五星級侯友宜市長一起拚經濟。

張振隆表示，三重先嗇宮有266年歷史，是北台灣重要信仰中心，每年中元普渡廟方捐贈物資給弱勢民眾，開學季也慷慨解囊贈送洗手乳給各級學校，新冠肺炎疫情嚴峻時，更自購次氯酸水製造機供給消毒水給民眾。

張振隆表示，後疫情時期，政府提供振興三倍券要振興經濟，先嗇宮也跟進可收消費券，歡迎民眾拿券來點燈、改運，消費券到櫃檯點燈可開立收據，也可以獲得限量神農大帝公仔，香油錢也可以投入消費券，廟方會每天收集起來到農會兌換。

香客林小姐表示，先嗇宮很是靈驗，她來參拜已經20多年，20多年中發生許多離奇的巧合，政府發振興消費券對她來說是意外之財，廟方收消費券很方便，祈福外還可促進經濟交流。

(中時 )