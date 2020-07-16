因原料價格續漲以及復工帶動需求，大陸寶鋼8月內銷盤價開高，為連續第三個月開高盤；中鋼(2002)即將開出9月單月內銷盤價，可望跟進調漲價格，也將是連三個月漲價。中鋼集團的中鴻(2014)8月盤價亦可望續漲，今股價走揚。

大陸寶鋼8月內銷盤價開高，大宗底材熱軋每公噸調漲人民幣100元，為連續第三個月開高盤，有助於帶動市場信心；大陸另一大鋼廠鞍鋼也調漲8月價格，包括熱軋等多項鋼品，每公噸漲人民幣50～200元，加上越南河靜鋼廠9月熱軋鋼價也傳出漲聲，傾向每公噸漲10美元，也將是連續三個月漲價。

由於鐵礦砂等原料價格續攀高，加上大陸疫情控制得當，企業加速復工，帶動寶鋼再度調漲價格。市場預期，在寶鋼漲價激勵，中鋼9月內銷盤價可望續漲。

中鋼今年大宗底材熱軋等鋼品改為開月盤制；8月內銷盤價呈現連續第二個月調漲，熱軋一般料每公噸漲900元，整體漲幅擴大至3.7%。先前隨著國際鋼價止跌，中鋼7月鋼價止跌反彈，平均漲幅1.87%，其中，熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料，以及冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材等均為每噸漲450元。

中鋼認為整體鋼市轉正確立，加上下半年為產業傳統旺季，鋼鐵需求回復可期，看好第三季淡季不淡，第四季將迎旺季行情。

隨著大陸鋼價連三漲，中鋼9月內銷盤價應是漲定了。開月盤的中鴻7月內銷盤價反轉開高後，隨著中鋼9月續看漲，中鴻緊接著將開8月盤價，也有機會續漲。整體鋼鐵業第三季不淡，下游鍍鋅烤漆廠燁輝(2023)、盛餘(2029)營收也可望持續回溫。

(時報資訊)