高盛集團（Goldman Sachs Group）第二季業績表現遠超出分析師預期，在金融市場因新冠肺炎疫情陷入劇烈震盪之際，其倚重交易與投資銀行業務的策略獲得豐厚回報。

周三高盛股價收漲1.35%，為216.90美元，為美股上漲帶來助力，標普500指數更創下6月初來新高。

高盛第二季營收年增41%，達133億美元，創下歷史次高紀錄，且遠遠超出市場預估的97.5億美元。淨利為22億美元，每股盈餘6.26美元，遠優於分析師預測均值每股3.78美元。分析師表示，若不計特殊項目，高盛每股盈餘估達11.79美元。

高盛第二季投銀業務營收年增36%，為26.6億美元，創下歷史新高。

全球市場業務營收年增93%，為71.8億美元，包括債券交易營收飆升近150%，為42.4億美元，以及股票交易營收年增46%，為29.4億美元。

固定收益、貨幣與大宗商品業務（FICC）營收較去年同期成長逾1倍，為42.4億美元，創下9年新高。股票交易業務營收年增46%，為29.4億美元，創11年新高。

該銀行上季提列高達15.9億美元的巨額備抵貸款損失，是去年同期的6倍多，反映在疫情衝擊下，該銀行對經濟前景看法悲觀。

(時報資訊)