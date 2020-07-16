台鐵局日前被員工踢爆，積欠春節獎金，大嘆沒了奶粉錢。台鐵企業工會今日表示，考慮到同仁急需用錢，昨日已與行政院達成共識，維持1500元的獎金，最快明後天就會發放。

台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，去年春節，員工出來上班，每人有發1500元出勤獎金，考量過年要上班，獎金應有調整空間，去年12月在勞資會議上，有要求一天的出勤獎金應調整為2000元。

吳長智說，因日前有員工向媒體爆料，說獎金遲遲不發，都沒錢買小孩的奶粉，為讓獎金能儘快發放，企工看到行政院核定是每日1500元，雖然驚訝連100元都沒加，但考量同仁急需用錢，工會決定不要無限上綱，同意以每日1500元發放，避免耽誤發放。

吳長智說，昨日行政院已核定，台鐵局內部最慢24小時就會跑完行政流程，預計最快明後天可入帳。他說，獎金要增加100元也得由台鐵局報院申請，才會需要討論時間。

(中時 )