新光三越百貨公司站前店今年3月發生一件婦女在店內暴走案，湯姓婦人拿著首飾空盒「要賠償」，不但丟空盒、罵櫃姐，更大吼「全家死光」，台北地檢署偵查後，依公然侮辱、恐嚇罪起訴湯婦。

湯姓婦人是在今年5月1日帶著一個首飾空盒到首飾專櫃，質問櫃姐為什麼自己花3500元買項鍊送妹妹，才1個星期就不見了，讓只戴了2次的妹妹心情不好，這是「東西瑕疵」才「搞丟東西」，要求賠償1個新的。

櫃姐想解釋，湯婦不但不接受，更在店內咆哮「這裡是新光三越，是高級的，不是路邊攤！」，還痛罵櫃姐。

湯婦越來越激動，在櫃前大吼「X！妳全家死光了嗎？」、「妳如果不賠，我就站在這邊不讓妳做生意，妳也不要做了！」後來百貨公司樓管出面處理湯婦才停止，受辱櫃姐則對湯婦提告。

湯婦在北檢偵查時否認犯行，還說是櫃姐聽錯，不過，檢方調閱監視器畫面及路過民眾上傳臉書的影片，確認湯姐暴粗口，且以不讓做生意恐嚇對方賠償，於是將她起訴。

(中時 )