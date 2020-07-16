推特（Twitter）內部系統遭駭客入侵，駭客在多位名人的推特發布詐騙比特幣的消息，包括美國準總統候選人拜登、實境秀明星Kim Kardashian、前美國總統歐巴馬、億萬富豪穆斯克、比爾蓋茲的帳號皆受害。

推特已坦承員工進入內部系統時被駭客鎖定，駭客藉此控制許多高知名度帳號發文。推特因此將一些帳號發布訊息功能關閉數小時，強調確認安全性後就會恢復。

駭客藉由名人發布假訊息，要求匯入比特幣至特定帳戶後會兩倍奉還。由公開比特幣流向紀錄顯示，駭客已獲取價值10萬美元以上的比特幣。

(工商 )