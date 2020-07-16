新冠肺炎長期抗疫，德化工大廠巴斯夫在全球發起「手護行動」，從生產和捐贈消毒產品、捐贈口罩和防護裝備，以及協助德國萊茵-內卡 (Rhine-Neckar) 都會區的食物分發組織和提供個人緊急援助等，全力支援。

巴斯夫歐洲執行董事會成員暨路德維希港基地總監Michael Heinz表示，疫情爆發初期對乾洗手的需求量龐大，巴斯夫動員德國路德維希港及其全球各大基地生產乾洗手，免費提供全球約100萬公升消毒液；其中約四分之一捐贈給德國萊茵-內卡都會區的醫院、醫護人員和市政府。

此外，巴斯夫還分別捐贈德意志聯邦和萊法州1億多個和100多萬個防護口罩，並設立新冠肺炎援助基金，協助食品銀行和急需幫助的個人，期盼為凝聚社會互助、安定，貢獻心力。

乾洗手並不在巴斯夫日常生產的範圍，此次是專為對抗新冠肺炎疫情而生產；為此，巴斯夫獲得了萊法州的特殊生產許可。

3月開始交貨以來，僅在歐洲，巴斯夫就生產和捐贈超過90萬公升的消毒液（包括德國的約75萬升），其中，巴斯夫捐贈了27.5萬公升的消毒液給德國萊茵-內卡都會區，為「手護行動」的第一波；其後擴大到療養院、學校、日托所、運動場館等。

4月中旬，巴斯夫建立以生物乙醇為原料的技術設施，並獲得相關主管機關的批准，還透過德國化學工業協會（VCI）的線上平臺，免費發放額外的消毒殺菌用品給德國居民。目前因德國國內需求下降而暫停，巴斯夫亦已暫停消毒液生產。

抗疫之際，防護口罩也曾面臨嚴重短缺。巴斯夫透過在亞洲的採購網絡和物流管道幫助德意志聯邦和州政府在口罩和防護裝備採購，還捐贈1億多個防護口罩給德意志聯邦，以及捐贈100多萬個 FFP2（歐盟規格N95）口罩給萊法州。 在全球其他地區，巴斯夫也透過捐贈口罩、護目鏡、防護衣和生產原料等為各地醫療衛生機構提供支援。

巴斯夫指出，為對抗新冠肺炎疫情，巴斯夫歐洲公司和巴斯夫基金會（BASF Stiftung）特別設立援助基金，為萊茵-內卡都會區的食品銀行等機構提供大量捐款、物資及後勤保障，共度時艱。

(工商 )