台灣新冠肺炎防疫出色，吸引國外取經，成大醫院14日與肯亞最大公立醫院合作，透過網路視訊，由護理系主任柯乃熒主講「護理視角下的台灣抗疫」，吸引1000名非洲各國醫護人員跨海聆聽，相隔9300公里汲取台灣防疫成果與經驗。

成大醫院與肯亞建立醫療衛生合作計畫已13年，從災難醫療教育訓練到心臟外科手術都有交流。這次透過國際視訊會議，協助非洲各國了解台灣防疫經驗。

肯亞衛生部今年3月12日發布首例新冠肺炎確診患者，隨後每天都有確診個案，5月後確診突破千人，即使宵禁封城措施延長，仍未緩解疫情，目前已有逾1萬人確診，並有約200人死亡。肯亞上週宣布7月15日起恢復國內航空，但宵禁時間再延長１個月。

成醫跨海萬里傳功，柯乃熒以護理角度談新冠肺炎的抗疫經驗，肯亞派出國內排名首位的奈洛比大學學生，與規模最大的肯亞塔國立醫院醫護人員，加上非洲其他國家醫護人員，約1000人一同參與，演講後並安排40分鐘的線上問答。

成醫過季醫療中心主任許以霖表示，成醫過去與肯亞都有醫療教育交流，今年因為疫情阻斷雙方互訪，透過視訊會議，除了分享台灣防疫成果給非洲國家，也維繫雙方的國際合作關係。

(中時 )