喜歡體驗全新貼圖？總是喜愛透過貼圖表達你複雜的心聲嗎？LINE CONVERGE 2020年會中預告將推出的全新「特效貼圖」，已經正式在LINE貼圖小舖上架囉。首波上架7組特效貼圖，每組24張通通都是效果滿滿，渲染力十足！

注意囉！想要完整體驗全新的LINE特效貼圖，系統環境需求為LNE10.11.0以上版本(於聊天室使用時)，若接收特效貼圖的LINE應用程式為低於10.11.0版本或為電腦版LNE時，將以全螢幕貼圖顯示(電腦版LINE近期將釋出支援特效貼圖的更新版本)；若非使用於聊天室時，特效貼圖將以靜態貼圖或全螢幕貼圖顯示。

LINE特效貼圖示範影片

當你要在聊天室中預覽特效貼圖時，動態效果將顯示於畫面最上層，實際傳送後則會顯示於聊天室背景，不會影響時文字或其他訊息的閱讀。聊天室當中的用戶輕點特效貼圖，其特效也會再度播放。感興趣的話，在手機聊天室中長按特效貼圖，便可連至貼圖小舖該組的販售頁面。目前定價是100 LINE 代幣（約新台幣70元）。

目前為止LINE已發展出相對多種類型的貼圖，從起初的靜態、動態貼圖，到有聲、全螢幕貼圖，此外還有隨你填貼圖（可加上用戶姓名或暱稱）或是支援最高100字自填內容的詢息貼圖，無論是要表達自我，或是傳遞關心，LINE貼圖都能成為貼心小幫手。喜愛貼圖的你不妨趕緊來體驗看看最新的「特效貼圖」吧！

(科技)