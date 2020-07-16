行政院長蘇貞昌上午聽取國發會「國家發展計畫(110至113年)」報告，蘇揆裁示各部會應全力推動。另外，下周他也將陸續聽取明(110)年度總預算案、紓困3.0方案及前瞻基礎建設預算的籌編情形，希望各部會能讓當前紓困、振興及強化國家前瞻發展等工作加以落實。

蘇揆表示，國家發展計畫是未來4年台灣整體發展目標、策略的重要綱領，同時也是具體落實蔡總統政見與行政院重要施政的指引。過去台灣經濟發展過度倚賴中國，但蔡總統上任以來，打造經濟發展新模式，優化產業投資環境，推動產業創新、能源轉型，打造數位國家，讓台灣經濟走出停滯，逐年成長，也大力推動長照2.0以及育兒政策，更全面照顧弱勢，希望讓國人都可以安居樂業。

蘇揆說，國際局勢變化快速，對台灣是挑戰、也是機會。本計畫秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，除規劃發展具戰略性的產業，期使台灣未來可以在全球產業鏈中扮演關鍵性的角色外，同時也要兼顧對重要民生物資、糧食、能源等的供應安全，及早部署，達到自給自足，此外，也要持續落實防疫新生活、大力振興經濟，各部會務必全力推動。

此外，蘇揆也說，下周將陸續聽取明(110)年度總預算案、紓困案及前瞻基礎建設預算的籌編情形，請各部會再行盤點，本於國家發計畫所訂內容，確實檢討施政的優先性、合理性及必要性，做整體財務規劃，讓當前紓困、振興及強化國家前瞻發展等工作都能加以落實。

針對國發設定未來4年的經濟成長率為2.6％至3.4％，外界質疑太過樂觀，國發會副主委鄭貞茂表示，經濟成長率為2.6％至3.4％是長期GDP模型估算，還要加上政府推動政策的效果，過去4年平均2.6％，國發會當然不能給自己太鬆懈的目標，所以把未來4年的目標訂為經濟成長率為2.6％至3.4％。

鄭貞茂指出，今年受國際疫情影響下修經濟成長目標，也會使今年基期較低，所以明年全球經濟展望，世界預測機構並沒有那麼悲觀。至於每人GDP接近3萬美元的目標，鄭貞茂也說，只要所設算的經濟成長目標達成，3萬美元也可望達成。

(中時 )