為反對包含陳菊在內的監察院人事案，國民黨持續占領立院議場。民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，國民黨團阻擋審查，正常程序走不下去，「禮拜五勢必一戰」。國民黨則重申江堅持阻擋最不恰當的監委名單。前國民黨立委陳學聖則提供一些親身經驗，給國民黨新進委員作戰參考，可能會比霸佔主席台更有用。他直言，明天監委投票，民進黨最怕這招！

陳學聖在臉書撰寫「明天監委投票，民進黨最怕這招！」一文。他表示，他在立法院待過的時間或許較久，行使監委同意權的一些親身經驗，可以給國民黨新進委員作戰參考，可能會比霸佔主席台這唯一一招更有作用。

陳學聖提及有三個時間點，2004年、2014年以及2018年，都是重要關鍵，他也都有親身參與。陳提及，2004年時，國民黨以優勢人力，直接在程序委員會就封殺前總統陳水扁提來的監委名單，連同意權都沒有行使機會，讓監察院瞬間進入空窗期。而這招，目前國民黨人單勢薄，陳學聖說不可能。2014年時，國民黨全面執政，立法院也是多數，但民進黨技術杯葛投票，一方面霸佔領票處，用幾乎停滯的速度，緩慢領票，連邱議瑩都大喇喇說忘了自己名字怎麼寫，所以無法簽名領票。而民進黨自己不領票，同時也不讓國民黨委員領票，就這樣硬生生把當天投票議程作掉。雖然事後國、民兩黨互引刑法揚言要告對方妨礙投票，結果還是都沒事！「所以國民黨不要再想太多，養好體力，明天不用打架，就以民進黨為師，民進黨曾經怎麼作，現就叫它活生生吞回去。保證成功，民進黨更無言以對！」

陳學聖也表示，最怕的就是國民黨選了2018年模式，在主席台前又喊喊口號，然後像小孩般把投票櫃推倒，就閃人，「說實在的，到今天為止，我都還無法諒解當時黨團幹部怎麼作的決定！」他說要和，要有和的高度，要戰，要有戰的拚勁！最怕的就是不戰不和！所以明天怎麼面對，民進黨會怕什麼，道理很清楚了，就看怎麼選擇！

(中時電子報)