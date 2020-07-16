英國對華為政策大轉彎，宣佈禁止華為公司的設備參與英國推出的5G網路，雖然官方並不承認，但顯然是受到美國的影響。大陸為此向英國明確警告，此舉嚴重損害陸企的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，大陸將採取一切必要手段維護大陸企業合法權益。

《美國之音》指出，英國政策逆轉意味著從2020年底起將禁止所有移動運營商使用新的華為設備，並且必須在2027年之前移除所有現有的華為5G技術。英國文化大臣奧利弗．道登說：「鑒於這在華為供應鏈中帶來的不確定性，英國將不再有信心能夠保證華為5G設備未來的安全性。」

報導認為，英中之間因為北京對香港問題與處理新冠疫情上的做法讓兩國關係處於緊張狀態。但是皇家國防安全聯合服務研究所網路研究主任詹姆斯．沙利文表示，這並不是華為禁令背後的動機，從英國感受到的大陸威脅或華為可能的惡意來看，其實都沒有改變。核心癥結在於供應的根本問題，最後英國決定不與華為合作，因為它是不可靠的供應商。

目前英國與美國、澳大利亞、紐西蘭和日本都禁止使用華為設備。華為表示，此舉將使英國陷入「數位化慢車道」。北京也暗示了英國要為此承擔更廣泛的經濟後果。

倫敦大學政治學教授曾銳生說，北京的憤怒是一個危險信號。大陸外交部表示，華為是大陸在英投資是否安全的風向標。

大陸外交部發言人華春瑩說，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

她說，這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是我們對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。我們對此嚴重關切。中方將全面、嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段，維護中國企業的正當合法權益。

華春瑩強調，中國有句俗話，「種瓜得瓜，種豆得豆」。任何決定和行為都需要付出代價。英方究竟能否保持其獨立自主地位，還是甘心淪為美國附庸、為美國火中取栗？英國政府有責任作出最符合英國人民利益的選擇。

(中時電子報)