Gogoro VIVA 與 MUJI to GO 首次攜手合作,一同提出移動生活提案,打造出「Gogoro VIVA Plus 無印白」全新車款,不只呼應雙方品牌概念,更思考如何讓騎乘更順暢舒適,讓車主專注於移動的本質,用日常生活的輕鬆心情享受騎乘樂趣。

此次 Gogoro VIVA Plus 無印白採用 MUJI 無印良品獨有的質樸色彩和單純的色調哲學,PP (Polypropylene) 材質應用科技所打造的車身,也與 MUJI 無印良品PP收納用品系列為相同材質,溫暖的白色主調搭配局部灰色的勾勒,展現雙方品牌同樣調性的簡約質樸感受。

儀表板上的 GO 鍵,是駕馭介面的靈魂所在,選用經典的「無印紅」,作為車身鮮明的對比,也代表每趟旅程都熱情出發。隨車附贈的 Gogoro 安全帽,採用相同的無印紅色作為呼應,更以低調的消光霧面設計,結合車殼霧面的素樸質感,和車身完美搭配,享受美好的移動生活!車頭使用淺灰方向燈套,與膠囊造型頭燈完美搭配;而車尾一樣採低調車尾標誌,呼應 MUJI 無印良品簡約的品牌美學。

凡於 7 月 16 日至 8 月 9 日期間在 Gogoro 全台門市及 MUJI 無印良品7間指定門市,購買 Gogoro VIVA Plus 無印白,即可獲得「Gogoro VIVA & MUJI to GO 限量交車禮」( 數量有限,送完為止 )。

Gogoro VIVA 車主即日起可回原廠升級最新至 iQ System 智慧系統 5.5,讓你的 Gogoro VIVA 越騎越聰明!提供優化多項功能,解除競速模式 30 秒的時間限制,適用預選里程或騎到飽方案,且未開啟性能提升方案者;而啟用性能提升方案者,按下競速模式按鈕,仍可享有 30 秒恣意加速快感。此外,還增加更便利的上鎖功能,只需在馬達關閉後,同時按住 Trip 鍵和 GO 鍵就即刻上鎖,不只便利又快速。同時強化防誤關的設計,讓車主在交換電池時也能安心置物,有 30 秒無電狀態可開啟置物箱。

