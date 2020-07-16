丹丹漢堡已變成許多人到南部出遊時「必吃」的美食。因其便宜的價格，餐點又有特色，讓許多人一試成主顧。近日就有網友將丹丹漢堡19年前的菜單貼上網，價格立刻引起網友熱議，讓不少老饕直呼：「以前真的好便宜！」

原PO貼出菜單，網友也紛紛留言回應。(圖擷取自 爆廢公社 公開版)

原PO在《爆廢公社公開版》上貼出菜單，可從照片中看出，菜單設計簡單明瞭，有套餐也有單點，上頭也多了三明治系列，每個品項的價格都是銅板價，套餐的分量也很足夠，CP值高的驚人。更有眼尖的網友發現，7號餐的配置和現在的一樣都沒變。

貼文一出，底下網友紛紛表示，「以前的羹真的美味，還有超長熱狗真的是經典不敗款」、「我想吃丹丹的佛跳牆」、「我小時候的味道」、「超棒啊，去南部玩都會吃」、「以前吃過炸雞腿35＋玉米濃湯15」。不過也有網友表示，現在的丹丹味道變了，「最愛它的粥 但味道變了也變貴」、「早期比較好吃，現在改了味道很怪。」

(中時電子報)