高雄市長補選，民眾黨內部進行一項民調，問題竟是問高雄市民對候選人的「厭惡度」，結果有高達六成選民表示「不知道」。此民調讓網友驚呆，批民調竟做討厭度，「民眾黨腦袋想啥」！？

據《ETtoday新聞雲》報導，據台灣民眾黨內部民調顯示，高雄選民最關心議題為第一為經濟發展，接著是環境保護。該民調更詢問高雄市民對3位候選人的討厭度，高達60.9%的受訪者直言「不知道」。國民黨的李眉蓁為17.1%、民進黨的陳其邁為14.3%、民眾黨的吳益政為7.7%。

不過，這份民調結果讓批踢踢網友大呼，哪有人民調在做討厭度！？有網友表示，「這是哪國民調，討厭度？」、「不知道誰比較討厭占61% 這調查有意義？」、「笑死」、「這種民調是有啥用」、「討厭度最低，廢話，裡面一堆人都不知道你誰，怎麼討厭」、「重點是支持率好嗎」、「民眾黨腦袋想啥」？

網友留言。（摘自批踢踢）

此份民調為台灣民眾黨委託十方民意與政策資訊有限公司所做，成功訪問651位滿20歲以上的高雄市民，信心水準為95%，抽樣誤差為正負4.0%，如果還包含中山大學民調中心成功數418份，抽樣誤差為正負3.0%。

(中時電子報)