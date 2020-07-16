廣東深圳一名朱姓22歲正妹，與23歲趙姓男友人前往商場餐廳用餐，趙男趁機在朱女水杯灑入白色粉末，還用手指攪拌，被眼尖服務生看到，機警用「續杯」為由，將水杯換走。朱女報案，趙男遭警方逮捕，坦承白色粉末是一種「女性用緩解性冷淡藥物」，出於「獵奇心理」，想看看有什麼效果，對朱女下藥。涉嫌性侵的趙男目前遭警方拘留。

「水杯遭熟人下藥被好心店員所救」，是近日大陸微博熱搜話題，深圳福田警方通報，男子涉嫌性侵被刑拘，案件正在持續審理中。

綜合大陸媒體報導，事件發生在深圳福田星河cocopark商場內的「溫野菜」餐廳。該餐廳還原事發經過，7月4日晚上6點左右，朱女與趙男一起用餐，趙男趁朱女離開時，將一包白色粉末加入她杯中，並用手指進行攪拌。一名服務生眼尖看到，便用「續杯」為理由將該杯子收走。

「我們當時想的是，無論如何都不能讓她喝到那杯水，就想以續杯為理由收走，就算當時不同意我們也是打算直接拿走的了，因為不知道裡面加的是什麼。」，店長如此表示。

商場高度表揚這個見義勇為的行動，頒發3000元人民幣（約13000元新台幣）獎金給服務生，並該授予溫野菜「見義勇為好店鋪」榮譽稱號。

趙男遭警方逮捕後，供稱該白色粉末是在美國留學時購買的，是一種「女性用緩解性冷淡藥物」，出於獵奇的心理，想看看是什麼效果，於是對她下藥。趙男坦承錯誤，親手寫下悔過書，因涉嫌性侵，遭到警方拘留。

(中時電子報)