任晴佳瘦出新境界，驚現排骨胸。（圖／翻攝自 IG）

任達華與名模琦琦所生女兒任晴佳（Ella）繼承了父母美好基因，才15歲身高就達180公分，光腿長就有100公分，比例好又相當有氣質，被譽為最受期待的星二代。最近網友卻發現Ella急速爆瘦，排骨胸清晰可見，臉頰也比過往少了許多肉，引來不少網友擔心她是否過度減肥影響發育。

任晴佳從小外貌出眾，過去更因曝光的逆天長腿照引起話題，據知從多年前，已有不少品牌邀請她當模特兒，但都被任達華夫婦婉拒，希望女兒以讀書為重。過去任達華受訪，曾被媒體打趣問是否準備好讓女兒交男友？他略帶醋意說：「她還小」，又問是否有禁愛令？任達華搞笑跳針說：「沒有這種事」。

據《香港01》報導，任晴佳最近再度登上時尚雜誌封面，再度引起關注，她在IG分享一張自己穿著白色短上衣、牛仔褲的美照，大秀螞蟻腰和招牌長腿，十頭身的比例令人羨慕不已，但也有人發現她最近越來越瘦，失去過去曲線美感，也有人擔心她為了上鏡過度減肥，紛紛提醒她還是要長一點肉會更美、更好看。

(中時電子報)