民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今發表首波競選廣告，訴求支持「默默做事的人」，不過，吳益政談到過去與監察院長被提名人陳菊互動時表示，陳菊在政治地位有褒有貶，但陳菊擔任高雄市長最後一屆任內，高雄市都在空轉。至於近期監察院長風波，吳益政說，相信陳菊面對政治現實有很多難處，他不願多對陳菊批評被政治解讀，強調「永遠尊敬她、尊重她的選擇」。

陳菊被提名為監察院長引發爭議，外界質疑，陳菊擔任高雄市長任內，市府有多件遭監察院糾正、彈劾案，因此，陳菊不適任監察院長。吳益政今以高雄在地觀點談論陳菊。

吳益政首先肯定陳菊於擔任高雄市長支出交出政見成績單，是高雄的黃金時代，不論黨派、公務員、公民團體都對高雄有「光榮感」，只要願意對高雄做事都是一家人。不過，陳菊擔任高雄市長最後一屆任期，不再傾聽民意，像是日式宿舍古蹟被拆等，環保、文化等政策都倒退走，陳菊開始「走鐘」。

吳益政說，陳菊很疼惜自己的助理們，很多年輕人都跟著她，但陳菊培養的支持者除少部分很優秀，大部分都在爭權奪利，把高雄搞得亂七八糟，最後4年高雄市都在空轉。

吳益政強調，身為陳菊忘年之交的朋友，對於陳菊近期陷入監察院長被提名爭議，他沒有權力質疑是否適任，因為不想因為自己的建議被政治解讀，所以他不願對陳菊多做批評，「我永遠尊敬她、永遠尊重她的選擇」。

(中時 )