香港民主派初選突破60萬人投票，正當民主派即將公布初選初步結果之際，港府卻指控民主派初選目標是阻撓政府的政策，可能屬違反《香港國安法》中的顛覆政權罪行；民進黨今呼籲，民進黨公職人員，非必要亦切勿前往中國與港澳地區，以免誤觸「惡法地雷」。

民進黨認為，民主初選目的是為了在眾多優秀參選人中選出最適合候選人參加大選，進行的預備性選舉，是穩固選舉制度和穩定民主運作的重要機制，舉凡民主國家皆有各種不同類型的初選制度。

民進黨指出，中國政府及港府指稱，民主派初選是少數團體和頭面人物獲「外部勢力」支持，「嚴重挑釁」現行香港選舉制度。這種說法嚴重低估了香港人民對民主自由的渴求。中國政府對民主自由的敵視，才是激發港人踴躍參與民主黨派初選的最大動力。

民進黨強調，香港特首林鄭指稱「企圖號召達到立法會席次過半來癱瘓施政，恐違反香港國安法，如此宣稱，更顯見中共與港府壓制、阻擾港人的民主權利，完全背離民主自由的價值，令「一國兩制」的承諾更顯荒謬。

民進黨表示，由於中共與港府相關作為，已致使香港情勢緊繃，並嚴重威脅國際及在港人士人身自由及安全。陸委會日前已向國人提出警示，設立因應專區，並例舉「惡法地雷」。民進黨提醒，請國人前往中國及港澳地區前要更提高警覺，民進黨公職人員，非必要亦切勿前往中國與港澳地區。

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(中時 )